iPhone XR назван самым продаваемым смартфоном 2019 года

Аналитики назвали iPhone XR самым популярным смартфоном в 2019 году. Об этом со ссылкой на исследовательскую компанию Omdia сообщает AppleInsider.

По подсчетам компании, в 2019 году Apple продала около 46,3 миллиона единиц iPhone XR. На втором месте находится iPhone 11, который разошелся тиражом 37,3 миллиона экземпляров, на третьем — Samsung Galaxy A10 с 30,3 миллиона штук. Кроме смартфонов Apple и Samsung, в первую десятку самых популярных смартфонов попал аппарат дочернего Xiaomi бренда Redmi.

Девайсы Apple занимают два первых места в рейтинге самых популярных устройств пятый год подряд.