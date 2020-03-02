В МТС начались продажи умного браслета Honor Band 5i

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи фитнес-браслета Honor Band 5i. Новинка доступна по цене всего от 6,27 белор. рублей в месяц.

Браслет способен заниматься мониторингом сна, умеет отслеживать пульс, поддерживает 9 спортивных режимов, а также управлять музыкой на смартфоне. Также у него имеется защита корпуса от влаги, благодаря которой устройство выдерживает погружение на глубину до 50 метров и может быть использовано во время тренировок в бассейне.

Honor Band 5i оснащен цветным 0,96-дюймовым дисплеем. Гаджет легко подключается к разъёмам USB напрямую для последующей зарядки. К слову, заряжать его придется редко, поскольку емкого аккумулятора хватает на 7-9 дней автономной работы.

Фитнес-браслет Honor Band 5i можно приобрести в МТС за 69 белор. рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 6,27 белор. рублей.