Xiaomi представила быструю беспроводную зарядку

Китайская компания Xiaomi анонсировала новую версию своей системы быстрой беспроводной дзарядки, которая уже в скором времени может быть реализована в смартфонах для коммерческого рынка.

Технология Fast Wireless Charging обеспечивает мощность в 40 Вт. Это позволяет восполнить запас энергии аккумуляторной батареи ёмкостью 4000 мА·ч на треть приблизительно за 12 минут.

До 50 % аккумулятор может быть подзаряжен за 18 минут. А на полное восполнение запаса энергии требуется около 40 минут. О разработке новой технологии сообщил вице-президент Xiaomi Group Чан Чэн (Chang Cheng). При этом он не уточнил, каким образом решена проблема высокого тепловыделения при использовании беспроводной зарядки такой мощности.

Добавим, что, по подсчётам Strategy Analytics, в четвёртом квартале 2019 года Xiaomi заняла 8,8 % мирового рынка смартфонов. Это соответствует четвёртому месту в списке крупнейших производителей.