Cмарт-часы HONOR MagicWatch 2 уже в Беларуси

Бренд HONOR представил в Беларуси новое устройство, расширяющее экосистему интеллектуальных продуктов бренда. Таким образом, бренд укрепляет свои позиции на рынке умных устройств. В число официально доступных белорусским пользователям новинок вошли смарт-часы HONOR MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 и 42 мм.

Часы HONOR MagicWatch 2: персонализированный дизайн и до 14 дней автономной работы

Смарт-часы HONOR MagicWatch 2 представлены в двух версиях круглого классического корпуса, изготовленного из авиационной нержавеющей стали марки 361L. HONOR MagicWatch 2 с диаметром циферблата 46 мм выполнены в классическом для спортивных часов форм-факторе и комплектуются ремешком из итальянской кожи или гипоаллергенного фторэластомера. Смарт-часы в версии 42 мм отличаются более элегантным дизайном и оснащены металлическим браслетом с миланским плетением. Возможность персонализации циферблата HONOR MagicWatch 2 и наличие нескольких вариантов расцветок и размеров смарт-часов предоставляют пользователям свободу самовыражения.

Новые смарт-часы построены на базе энергоэффективного процессора Kirin A1. Он получил выделенные модули для Bluetooth-связи и фонового отслеживания физиологических параметров организма и отличается высокой производительностью и сверхнизким энергопотреблением в самых разнообразных режимах работы.

Смарт-часы HONOR MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм оснащены сенсорным AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454×454 пикселей. Часы весят всего 41 грамм, что делает их практически незаметными на руке и позволяет с комфортом носить их в течение всего дня. Несмотря на малый вес и габариты, новая модель отличается продолжительным временем автономной работы. Они могут работать без подзарядки до двух недель при стандартном сценарии использования.

Встроенный в чипсет Bluetooth-модуль позволил реализовать в HONOR MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм функцию голосовых звонков: теперь пользователь может разговаривать с помощью смарт-часов, даже находясь на внушительном расстоянии от смартфона. Встроенный накопитель на 4 ГБ позволяет сохранять до 500 музыкальных треков, чтобы проигрывать их во время тренировки даже без использования смартфона.

Часы HONOR MagicWatch 2 поддерживают системы GPS и GLONASS, поэтому с высокой точностью определяют координаты для мониторинга активностей даже в условиях плотной городской застройки и в удалённых уголках земного шара. Защита от влаги и брызг позволяет использовать часы для мониторинга тренировок в бассейне и не снимать их при посещении душа.

Новые смарт-часы HONOR поддерживают 15 видов фитнес-тренировок, включая бег, езду на велосипеде, плаванье и триатлон, как в помещениях, так и на свежем воздухе. 13 тренировочных программ для бега позволяют эффективно повышать результаты пользователям с самыми различными физическими данными и целями тренировок.

Часы получили полный набор интеллектуальных технологий, таких как круглосуточный мониторинг сердечного ритма TruSeen 3.5, анализ сна TruSleep 2.0, мониторинг уровня стресса TruRelax и другие. Доступность некоторых функций зависит от операционной системы сопряженного смартфона. Некоторые функции не поддерживаются устройствами с IOS.

Богатый функционал и длительное время автономной работы смарт-часов HONOR MagicWatch 2 были отмечены международными отраслевыми СМИ во время выставки CES 2020. Именно за эти особенности и привлекательный дизайн издания Android Headlines, PocketNow и Ubergizmo удостоили новинку награды «Best of CES 2020».

Модель 46 мм будет представлена в двух цветах: угольный чёрный и льняной коричневый. Модель 42 мм также будет в двух цветовых вариациях: женственный вариант в цвете розовая сакура и унисекс – угольный чёрный. Рекомендованная розничная цена HONOR MagicWatch 2 составит 399 рублей. Модель с металлическим ремешком будет стоить 449 рублей. Познакомиться поближе и приобрести HONOR MagicWatch 2 46 мм уже можно в магазинах партнёров – в магазинах сетей «5 Элемент» и «Электросила», а также салонах «На связи». О сроках появления в продаже модели с диаметром циферблата 42 мм будет сообщено позже.