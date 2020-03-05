Технологическая конференция InTech-2020 переносится

VI технологическая конференция InTech-2020, которая должна была пройти 19 марта 2020 года в Минске, будет перенесена в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире.

Организатор события – компания Softline – следит за развитием ситуации и придает большое значение здоровью и безопасности своих клиентов и партнеров.

Тематические секции и доклады InTech-2020 останутся прежними. Вместе с тем, Softline подготовит серию вебинаров об основных стратегически-важных для развития бизнеса инновационных технологиях на ближайшие годы.

О новых датах проведения Intech-2020 будет сообщено дополнительно. Следите за новостями на сайте softline.by