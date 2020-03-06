В Витебске открыли первую в регионе лабораторию по изучению искусственного интеллекта

5 марта на факультете математики и информационных технологий (ФМиИТ) ВГУ имени П.М. Машерова открыли совместную с ООО «Лацит» лабораторию по изучению искусственного интеллекта.

Здесь разместились 14 оснащенных высокопроизводительными видеоадаптерами компьютеров, а также закуплено производительное сетевое оборудование, которое дает возможность объединять компьютеры в вычислительные кластеры.

На базе лаборатории преподаватели будут проводить занятия по различным дисциплинам, факультативные обучающие курсы для всех желающих по дополнительным вопросам программирования, искусственному интеллекту, обработке и анализу данных и другие, также здесь смогут проходить конференции, семинары и круглые столы преподавателей ФМиИТ со специалистами ООО «Лацит».

Декан факультета математики и информационных технологий, кандидат физико-математических наук Елена Николаевна Залесская отметила, что открытие лаборатории позволит приблизить учебный процесс к требованиям современных высокотехнологичных производств.

ООО «Лацит» – резидент Парка высоких технологий, компания, которая занимается разработкой программного обеспечения и автоматизацией процессов производства продукции. Сотрудничество с «Лацит» – это новые возможности и опыт обучения студентов на реальном производстве. Лаборатория позволит применять методы машинного обучения для решения различных производственных задач: анализ больших объемов данных с датчиков производственных линий в реальном времени, разработка систем принятия решения для управления автоматическими погрузчиками на складах, задач компьютерного зрения для управления промышленными роботами.

По словам ректора университета, доктора экономических наук, профессора Валентины Васильевны Богатырёвой, ВГУ имени П.М. Машерова – это не просто образовательный, но и научно-исследовательский, и социально-культурный центр. У вуза достаточно много партнеров, на которых можно положиться. Только на факультете математики и информационных технологий эта уже четвертая совместная лаборатория.

Директор ООО «Лацит» Руслан Юрьевич Павлов пообещал на базе лаборатории научить студентов корректировать полученные в университете знания с точки зрения бизнеса и того, какие есть потребности на рынке труда сегодня.

«Витебский курьер» специально для KV.by