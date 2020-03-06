Apple запрещает приложения о коронавирусе

Создатели приложений для iPhone заявили, что Apple начала бороться с программами, которые связаны с коронавирусом.

Четыре независимых разработчика рассказали изданию, что компания начала отклонять их приложения для просмотра статистики подтвержденных случаев заражения COVID-19 по стране. По их словам, в Купертино одобряют только официальные приложения от ВОЗ и ЦКЗ.

Так, одному из собеседников CNBC объяснили в Apple, что любой софт, связанный с коронавирусом должен выпускаться только от имени официальных медицинских организаций. «Приложения с актуальной медицинской информацией должны быть представлены доверенной организацией», — пояснили в компании.

Сейчас в App Store по запросу coronavirus отображается не так много приложений и их сложно отнести к спаму. Ранее Google отключила выдачу результатов для аналогичного запроса в своем магазине приложений Google Play. Не исключено, что цель обеих компаний — борьба с неподтвержденной информацией и желанием некоторых разработчиков продвинуть свою программу за счет популярной темы.