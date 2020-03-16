Facebook закроет белорусское приложение MSQRD

Facebook закроет приложение для селфи с дополненной реальностью MSQRD, сообщает Business Insider со ссылкой на компанию.

С 13 апреля 2020 года MSQRD пропадёт из App Store и Google Play и перестанет работать на смартфонах и планшетах. Технические разработки будут интегрированы в приложения Facebook. Команда MSQRD продолжит развивать в Facebook технологию Spark AR — платформу для создания масок для Instagram и Facebook. Эффектами, созданными в Spark AR, воспользовались более 1 млрд человек на Facebook, Instagram, Messenger и Portal, писало The Verge в августе 2019 года.

MSQRD позволяет накладывать маски на лицо в режиме реального времени. Проект в 2015 году основали Евгений Невгень, Сергей Гончар и Евгений Затепякин из Белоруссии. В 2016 году компанию Masquerade Technologies приобрела Facebook. Последние три года приложение не обновлялось, но было доступно для скачивания.