МТС запустил тарифный план «Безлимитище+». Новое предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет и бонус — бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi. Также в абонентскую плату нового тарифного плана включено 400 минут в месяц на звонки во все сети.

Кроме того, на «Безлимитище+» до конца лета пользователи могут делиться безлимитным интернетом с любыми устройствами в неограниченном объеме. С 1 сентября 2020 года для раздачи будет доступно 100 МБ в сутки. При превышении этого объема — стоимость составит 50 копеек в сутки.

Подключившись на «Безлимитище+», абонентская плата в течение первых 90 дней составит 17,50 рубля*, далее — 24,50 рубля в месяц. Стать абонентом нового тарифного плана можно по 30 апреля 2020 года.