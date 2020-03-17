Конференция IT ENTRANCE переносится на 16 мая

Хотим сообщить, что конференция IT Entrance переносится с 18 апреля на 16 мая в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Зарегистрироваться можно уже сейчас, количество мест ограничено.

IT ENTRANCE пройдет уже в 7 раз и соберет спикеров из ведущих ИТ-компаний страны, которые поделятся своим опытом с начинающими айтишниками.

О чем вы узнаете на конференции:

Самые востребованные ИТ-специальности в 2020 году

Как гуманитариям попасть на работу в ИТ-компанию

Мифы в ИТ

Как правильно составить резюме

Как подготовиться к собеседованию в ИТ-компанию

Как найти первое место работы в ИТ-компании

Как выбрать свою специальность в ИТ

Как попасть в ИТ: личный опыт

На нашем мероприятии вы сможете окунуться в сферу IT, познакомиться с известными спикерами и пообщаться с профессионалами крупнейших IT-компаний Беларуси.

Программа формируется, следите за обновлениями на сайте.

Партнеры мероприятия: SoftTeco, Syberry, TeachMeSkills, SmartLab, DAN.IT, UX Mind, FUNGI studio, ИПК технологий, информатизации и управления БГУ, Академия БелХард.

Место: Отель «Виктория» (проспект Победителей, 59).

Время: 9:00 – 17:00

Стоимость: бесплатно, предварительная регистрация обязательна!