Обновление Windows 10 нарушило работу встроенного антивируса

Стало известно о том, что недавнее обновление программной платформы Windows 10 нарушило работу встроенного антивируса Windows Defender (Защитник Windows). Многие пользователи обратили внимание на то, что процесс сканирования системы с помощью Windows Defender заканчивается ошибкой.

В сообщениях пользователей говорится о том, что через несколько минут после запуска сканера Windows Defender на экране появляется ошибка «Элементы пропущены во время сканирования» (Items Skipped During Scan), после чего процесс сканирования заканчивается, а программа сообщает пользователю о том, что угроз обнаружено не было.

Непонятно, какие именно элементы пропускает во время сканирования антивирус, а также насколько он вообще работоспособен в настоящее время. Не исключено, что пользователям демонстрируется ложное оповещение и антивирус нормально отрабатывает сканирование системы. Стоит отметить, что упомянутая ошибка появляется как при ручном, так и при автоматическом сканировании ОС.

В системном сообщении говорится о том, что Windows Defender пропускает какие-то элементы из-за того, что их исключили из проверки или были изменены настройки сканирования сети. Предполагается, что проблема могла возникнуть после выхода одного из недавних обновлений программной платформы или самого антивируса.

Проблема наблюдается на устройствах с Windows Defender 4.18.2003 или более поздней версией. Она характерна только для Windows 10, в операционных системах Windows 8 и Windows 7 подобные сообщения замечены не были. Разработчики из Microsoft пока не подтвердили наличие проблемы.