В Минске разрабатывают приложение, которое поможет найти свободное место для парковки

Проект по информированию водителей о наличии свободных парковочных мест на улицах города разрабатывают в Минске. Об этом сообщил заместитель директора по развитию КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Павел Петрулевич сегодня на пресс-конференции, сообщает БЕЛТА.

"Разрабатываем систему по информированию водителей о наличии свободных парковочных мест в городе, чтобы человек владел оперативной информацией и мог более эффективно планировать свой маршрут. В ближайшее время опробуем разработку на нескольких улицах в центре города, чтобы обкатать технологии, посмотреть, какой функционал нужен, чтобы масштабировать проект на весь Минск", - сказал Павел Петрулевич.

Система будет оформлена как отдельное мобильное приложение. В то же время будет предусмотрена возможность интеграции с другими сервисами.

Проект станет одним из сегментов "умного города". По словам представителя центра информационных технологий, Мингорисполком разработал Программу развития столицы как "умного города" до 2025 года. Это комплекс мероприятий, который включает базовую оценку текущего уровня цифровизации, исследование развития других стран и городов, план по разработке новых проектов. Сформирован базовый перечень инициатив по различным сферам - всего около 47 разработок. Для контроля за реализацией плана будет создан Совет по развитию "умного города" при Мингорисполкоме, куда войдут представители госорганов, бизнеса и общественных организаций. Это поможет координировать программу совместными усилиями и внедрить действительно нужные инициативы, а не проекты ради проектов.