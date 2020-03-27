В Беларуси запустят онлайн-тест на осведомленность о симптомах COVID-19

В Беларуси разрабатывается онлайн-ресурс, который поможет любому желающему пройти тест для понимания насколько его представления о коронавирусе (COVID-19) являются достоверными. Этот тест будет основан на информации из официальных источников, таких как Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Всемирная Организация Здравоохранения, национальные органы здравоохранения Китая и стран Европы. По словам разработчиков – IT компании Solvd - ресурс будет создан и запущен в короткие сроки. В субботу, 28 марта, состоится первый в своем роде “удаленный” хакатон с использованием видеосвязи, на котором сотрудники Solvd решат, как сделать сайт максимально функциональным и полезным в борьбе с коронавирусом, и начнут его предметную разработку.

Компания присоединилась к инициативе частного бизнеса и уже оказала материальную поддержку Министерству здравоохранения на борьбу с распространением вируса. Следующим этапом, компания приглашает к сотрудничеству по созданию онлайн-ресурса заинтересованных и компетентных специалистов для формирования полного перечня симптомов коронавируса, а также определения базовых действий по выявлению проблем с органами дыхания, свойственных пневмонии.

Тест будет состоять из ряда несложных вопросов, в которых людям предлагается оценить собственные знания о COVID-19, а также исчерпывающее пояснение заблуждений, возникающих на основе некорректной информации. Так, некоторые вопросы будут касаться температуры тела, наличия затруднений при дыхании и общего самочувствия.

«Цель проекта заключается в том, чтобы, во-первых, повысить информированность общества о симптомах пневмонии, являющейся следствием коронавирусной инфекции а, с другой стороны, предоставить всем белорусам возможность не выходя из дома сверить свое самочувствие с подтвержденными симптомами пневмонии и в случае возникновения сомнений лишний раз обратить внимание на свое здоровье и здоровье близких. Для нашей компании, запуск этого онлайн-ресурса — посильная помощь в борьбе с коронавирусом в Беларуси», — отметили в пресс-службе компании Solvd.

Разработчик планирует обеспечить как удобный для пользователей web-интерфейс, так и мобильную версию сайта, чтобы предоставить максимально широкий доступ к ресурсу для всех жителей Беларуси.