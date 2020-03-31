ВОЗ и Viber создали чат-бота, который рассказывает о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Rakuten Vibe объявляют о партнерстве, цель которого — борьба с дезинформацией о COVID-19 при помощи интерактивного чат-бота.

Бот уже доступен на английском, арабском и русском и в ближайшее время будет переведен более чем на 20 языков мира. В нем освещаются часто задаваемые вопросы и актуальные события, связанные с пандемией. Раздел «Последние новости» обновляется одновременно с сайтом ВОЗ. В числе других разделов чат-бота - «Защитите себя», «Использование маски», «Рекомендации о путешествиях» и интерактивный тест «Мифы» для проверки знаний о вирусе.

Кнопка «Совершить пожертвование» предлагает людям поддержать ВОЗ в борьбе с пандемией, перечислив взнос в Фонд солидарности для помощи в борьбе с COVID-19.