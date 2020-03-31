Google запустил проект для преподавателей "Учим из дома"

Google запустил проект "Учим из дома", который поможет педагогам перейти на дистанционный режим преподавания, а также организовать эффективное обучение. Проект создавался совместно с Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании.

На ресурсе размещены материалы о том, как перейти на преподавание из дома. Речь идет и об организации рабочего пространства, и о проведении занятий в формате видеозвонков. Кроме того, с помощью этого сервиса учитель сможет создать микросайт своего предмета и загрузить туда расписание занятий, список рекомендованной литературы и учебные материалы. Педагоги также смогут рисовать на доске графики и формулы вместе с учащимися, делать рассылки родителям учеников и организовывать индивидуальные консультации.

У преподавателей также будет возможность проводить онлайн-тесты. В проекте предусмотрена интеграция с Google Документами и возможность проводить занятия в формате видеовстреч.

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

tass.ru

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!