Сегодня исполнилось 44 года со дня основания Apple Inc.

Ровно 44 года назад, 1 апреля 1976 года, Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн официально зарегистрировали компанию Apple Computer Company. Несколько дней спустя Рональд Уэйн покинул компанию, получив $800 отступных, оставил работу над компьютером Apple I. Этот компьютер стал началом пути Apple от маленького стартапа до многомиллиардной корпорации.

Возняк покинул Apple в 1985 году, оставив Стива Джобса у руля. В том же году был вынужден уйти и Джобс, который основал компанию NeXT, после чего у Apple началась чёрная полоса. «Яблочная» корпорация была на грани банкротства, но вернувшийся в 1997 году Джобс спас положение.

Его возвращение в компанию ознаменовалось выходом компьютера iMac G3, продажи которого принесли Apple прибыль впервые за долгое время. С этого момента началась история «той самой» Apple. За iMac последовали iPod, MacBook, iPhone, iPad. Каждое из этих устройств стало в той или иной степени революционным.

После смерти Джобса в 2011 году, главой компании стал Тим Кук. С того времени вышло множество новых, не менее значимых продуктов, таких как Apple Watch, AirPods и HomePod, выросла диагональ дисплеев iPhone, расширилось семейство iPad. Помимо устройств было представлено немалое количество онлайн-сервисов: Apple News+, Apple TV+, Apple Arcade и Apple Music.

Сегодня Apple, как и большинство компаний по всему миру, переживает не лучшие времена вследствие пандемии коронавируса. Большая часть розничных магазинов компании закрыта, в связи с чем продажи устройств резко сократились. Однако Apple пережила не один кризис и даже в текущей обстановке не прекращает работу над новыми продуктами.