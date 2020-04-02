Slack объединит пользователей разных платформ

Компания объединила пользователей разных платформ на фоне массового перехода на «удалёнку».

Slack интегрировал аудиозвонки в Microsoft Teams в своё приложение. Функция доступна с 1 апреля 2020 года. Интеграция позволит пользователям Slack созваниваться с участниками Teams. Во время разговора можно будет увидеть их имена и узнать, когда начался звонок.

Помимо Microsoft Teams Slack также добавил звонки из Zoom, Cisco Jabber, RingCentral и Dialpad. Пользователи Slack смогут использовать IP-телефонию этих сервисов, чтобы звонить из приложения на мобильные номера.