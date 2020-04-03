Xiaomi представила детские смарт-часы

Компания Xiaomi анонсировала новый носимый гаджет — «умные» часы Mi Bunny Children’s Watch 4, ориентированные на детей.

Одной из особенностей устройства является наличие двух камер с 5-мегапиксельным сенсором: одна из них располагается во фронтальной части, вторая — в боковой. Таким образом, родители во время звонков через сотовую сеть смогут видеть и своего ребёнка, и его окружение.

Гаджет оборудован сенсорным дисплеем AMOLED размером 1,78 дюйма по диагонали. Поддерживается технология VoLTE HD, позволяющая совершать голосовые вызовы, не покидая сеть 4G. В устройстве реализован набор инструментов родительского контроля. К примеру, можно настроить «белые» списки для звонков и SMS. Средства определения местоположения помогут контролировать перемещения малолетнего пользователя.

Новинка получает питание от аккумуляторной батареи ёмкостью 920 мА·ч, заряда которой, как утверждается, хватит на восемь дней автономной работы. Приобрести часы Xiaomi Mi Bunny Children’s Watch 4 можно будет по ориентировочной цене 130 долларов США.