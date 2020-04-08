Apple выпустила iOS 13.4.1

Компания Apple официально выпустила обновления операционных систем iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1. Обновление iOS 13.4.1, которое вышло примерно через две недели после релиза iOS 13.4, исправляет различные ошибки.

В частности, новая прошивка устраняет проблему, из-за которой пользователи телефонов с установленной iOS 13.4 не совершать звонки FaceTime на устройства, работающие под управлением iOS 9.3.6 и OS X El Capitan 10.11.6, а также более ранних версий. Прошивка также исправляет ошибку в настройках, которая вызывала сбой при включении модуля Bluetooth в меню быстрого управления на главном экране.

Обновление iPadOS 13.4.1 устраняет те же две проблемы, а также решает третью ошибку, которая заключалась в невозможности включить фонарик на 11- и 12,9-дюймовых планшетах iPad.