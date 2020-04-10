МТС сделал бесплатными звонки на инфолинию Белорусского Красного Креста

Абоненты МТС могут бесплатно звонить на информационную линию 201 для поддержки пожилых людей. Таким образом телеком-оператор присоединился к социальному проекту «Добрый телефон», организованному Белорусским Обществом Красного Креста и платформой «Имена».

Единый короткий номер 201 работает с 30 марта. На информационной линии посменно дежурят волонтеры, отобранные и обученные при участии экспертов Белорусского Красного Креста. Они объяснят, как соблюдать меры безопасности, почему необходимо отказаться от посещения многолюдных мест и ограничить внешние контакты, куда обратиться, если нужно помочь с покупкой продуктов и предметов первой необходимости, в том числе медикаментов.

Обратиться на информационную линию можно в будние дни — с 9 до 18 часов. Звонки на многоканальный номер 201 бесплатны для абонентов МТС до конца года.