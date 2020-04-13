В Нидерландах тоже начали уничтожать вышки 5G

На днях в Нидерландах были совершены поджоги нескольких вышек сотовой связи 5G. В отличие от Великобритании, здесь не усматривают никакой связи между развертыванием сетей 5G и пандемией COVID-19.

Сразу несколько групп активистов в Нидерландах выступает против появления сетей 5G. В основном, они высказывают опасения, что радиоволны могут нанести вред здоровью, а также, что внедрение технологии приведет к нарушению прав на неприкосновенность частной жизни.

Вышки 5G пострадали от поджогов в Роттердаме, Лисселе, Бисде и Нюнене. В заявлении на сайте правительственной организации Нидерландов по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом указано, что на прошлой неделе ею были зарегистрированы "различные инциденты", повлекшие поджоги и повреждения вышек связи, а также подчеркнута недопустимость таких действий.

 

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Опубликовал: KVbot,

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