Потребление домашнего интернета от МТС выросло на 30%

Развитие скоростей домашнего интернета, а также растущий интерес к тяжелому контенту на 30% увеличили потребление трафика фиксированного интернета от МТС. За три месяца 2020-го абоненты МТС «перешагнули» показатели аналогичного периода прошлого года и сгенерировали более 35 млн гигабайт данных. В среднем каждый абонент домашнего интернета МТС ежемесячно расходовал 245 гигабайт трафика.

Вместе с растущим потреблением домашнего интернет-трафика, вырос спрос на пакетные предложения с высокими скоростями, безлимитными звонками и включенными цифровыми сервисами.

Так, пользователи стали еще больше смотреть и быстрее «качать» благодаря новой услуге «Х7» в линейке «ИКС». В нее включены домашний интернет на скорости от 200 Мбит/с и более 90 каналов сервиса МТС ТВ. Кроме того, абоненты могут дополнительно подключить до четырех SIM-карт с безлимитом мобильного интернета и звонков во все сети.

Также, выбрав услугу «X7», клиенты могут со скидкой приобрести мощный двухдиапазонный Wi-Fi-роутер (2,4/5 ГГц) и до трех ТВ-приставок.