Акция для новых подписчиков "МТС Книги"

Новые пользователи "МТС Книги" получили 30-дневный бесплатный доступ ко всей онлайн-библиотеке услуги. Специальное предложение действует до 30 апреля.

Воспользоваться бесплатным пробным периодом могут абоненты, которые до конца апреля впервые оформят подписку на "МТС Книги".

Подключить услугу можно на портале book.mts.by, в приложении Bookmate или с помощью USSD-запроса *704#.

При загрузке книг мобильный трафик в сети МТС не тарифицируется. Читать и слушать книги можно с телефона, компьютера и планшета — как онлайн, так и офлайн.

После завершения 30-дневного бесплатного периода стоимость подписки составит 0,31 рубля в сутки.

"МТС Книги" — это более 1 миллиона электронных и аудиокниг на 38 языках. Среди них можно найти произведения самых разных направлений: детективы, фантастика, бизнес-литература, пособия по здоровью, саморазвитию и литература для детей.

Подробнее об услуге «МТС Книги» смотрите здесь.