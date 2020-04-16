Акция для новых подписчиков "МТС Книги"

Новые пользователи "МТС Книги" получили 30-дневный бесплатный доступ ко всей онлайн-библиотеке услуги. Специальное предложение действует до 30 апреля.
Воспользоваться бесплатным пробным периодом могут абоненты, которые до конца апреля впервые оформят подписку на "МТС Книги".
Подключить услугу можно на портале book.mts.by, в приложении Bookmate или с помощью USSD-запроса *704#.
При загрузке книг мобильный трафик в сети МТС не тарифицируется. Читать и слушать книги можно с телефона, компьютера и планшета — как онлайн, так и офлайн.
После завершения 30-дневного бесплатного периода стоимость подписки составит 0,31 рубля в сутки.
"МТС Книги" — это более 1 миллиона электронных и аудиокниг на 38 языках. Среди них можно найти произведения самых разных направлений: детективы, фантастика, бизнес-литература, пособия по здоровью, саморазвитию и литература для детей.
Подробнее об услуге «МТС Книги» смотрите здесь.
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