ПК российского правительства работают на Linux?

На одном из рабочих персональных компьютеров премьер-министра России Михаила Мишустина установлена российская операционная система на базе Linux.

Монитор ПК можно было наблюдать в ходе прямой трансляции совещания российского правительства с президентом Владимиром Путиным 15 апреля. Наблюдателям удалось идентифицировать ОС, запущенную на ПК: скорее всего, это Astra Linux Special Edition 1.5 или 1.6. В состав Astra Linux входит оконный менеджер fly, обладающий уникальным интерфейсом. Именно интерфейс входа в систему через fly можно наблюдать на экране монитора ПК Михаила Мишустина.

 

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Опубликовал: KVbot,

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