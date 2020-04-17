Viber напомнит о днях рождения друзей

Мессенджер Viber представил новую функцию. Теперь пользователи смогут получать уведомления о днях рождения друзей, которые указали эту информацию в своем профиле, из списка контактов прямо в Viber. В разделе чатов пользователя появится напоминание, при клике на которое откроется личный диалог с именинником. Для создания более яркого поздравления приложение предложит тематическую анимацию.

Беларусь стала одной из первых стран, где была запущена данная функция. Она доступна в обновленной версии Viber для устройств на базе Android и iOS.