Слухи: Apple готовит 12" MacBook с ARM-процессором и геймпад

Анонимный инсайдер L0vetodream, ранее уже не раз довольно точно озвучивавший информацию о продуктах Apple, поделился сведениями о некоторых планах компании в отношении будущих устройств.

Утверждается, что Apple в текущем году представит AirPods третьего поколения, обновленный MacBook Pro 13", iMac, недорогой iPad с чипом A12 Bionic, маленькую версию HomePod, новую Apple TV и небольшую беспроводную зарядную панель.

Кроме того, нас ждут четыре модели iPhone 12 с чипом A14, поддержкой 5G, новым дизайном с уменьшенным вырезом, частотой обновления в 120 Гц и новым темно-синим цветовым решением. Это инсайдер предвещал за последние месяцы.

Сейчас появились некоторые уточнения. Так, гаджеты с A14 и iMac задержатся из-за проблем на производстве. В новом iPad Air появится сканер отпечатков под Mini-LED экраном. MacBook 12" станет первым ноутбуком с ARM-процессором. Кроме того, Apple начала разработку собственного геймпада.