Стажировка Академии BELHARD и БелЖД стартовала

В субботу, 18 апреля, состоялась презентация проекта совместной стажировки Академии BELHARD и ГО «Белорусская железная дорога». Представители компании подробно рассказали о проекте по автоматизации бизнес-процессов ГО «Белорусская железная дорога» и его практической значимости. Первый этап проекта – стажировка бизнес-аналитиков под руководством ментора Александра Грижневича.

Александр рассказал о том, как будет происходить стажировка и какие навыки получат выпускники курсов по ее итогам. Презентация проекта состоялась также и в виртуальных классах. Слушатели смогли пообщаться в неформальной обстановке с представителями компании и с ментором, а также получили ответы на все интересующие вопросы.

Старт совместной стажировки Академии BELHARD и БелЖД состоится 25 апреля. Подробную информацию о стажировке можно найти на сайте.