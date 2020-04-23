В США хакерам предложили взломать военный спутник

ВВС США открыли регистрацию на конкурс Hack-A-Sat, в рамках которого командам хакеров, состоящим из программистов и инженеров, предлагается получить контроль над действующим спутником.

Многие IT-компании давно имеют собственные программы, в рамках которых специалисты по кибербезопасности могут получить вознаграждение за обнаруженные ими уязвимости в продуктах компании – Bug Bounty. А вот американские военные лишь недавно начали прибегать к помощи хакеров для проверки надежности своих систем. Так, в 2016 году состоялся первый конкурс "Взломай Пентагон", а в прошлом году военные предоставили для изучения самолет F-15, в котором удалось найти несколько критических уязвимостей.

Новый конкурс стартует 22 мая. По итогам предварительных испытаний будут отобраны 10 команд для участия в финале. Он будет состоять из двух этапов: в ходе первого нужно будет получить доступ к наземной инфраструктуре управления спутниками, а на втором хакеры попытаются взломать системы действующего спутника.

Все команды-финалисты получат по $15 тыс., а победители получат премии в $50, $30 и $20 тыс.