Wi-Fi получит самое крупное обновление за 20 лет

Федеральная комиссия по связи США открыла диапазон 6 ГГц для Wi-Fi. Это самое крупное обновление Wi-Fi за последние 20 лет, поскольку диапазоны 2.4 и 5 ГГц начали использоваться еще в 1999 году.

По мнению экспертов, открытие нового диапазона частот позитивно скажется на удобстве пользования интернетом пользователями. Новый стандарт "разгрузит" уже забитые каналы и диапазоны частот 2.4 и 5 ГГц. В новом диапазоне достаточно места для одновременной трансляции до семи потоков Wi-Fi с максимальной пропускной способностью.

Планируется, что первые устройства получат поддержку Wi-Fi 6 ГГц уже к концу текущего года, на них появится специальная маркировка Wi-Fi 6E.

Необходимо отметить, что Wi-Fi 6 ГГц пока что одобрили только в США. Когда это произойдет в остальных странах, неизвестно. Остается надеяться, что они последуют примеру США и разрешат использование нового диапазона как можно скорее.