iPhone можно "убить" одним сообщением

iPhone или iPad можно вывести из строя, прислав на них сообщение с эмоджи с изображением итальянского флага и несколько символов на языке синдхи. Если такое сообщение отобразится в уведомлениях, интерфейс операционной системы начнет циклически перезагружаться. Проблема существует в операционных системах iOS 13 и iPadOS 13.

На текущий момент проблема не носит массовый характер, но это лишь вопрос времени, т.к. iOS 13 и iPadOS 13 – самые распространенные мобильные системы Apple.

Существует единственный способ снизить вероятность получения такого сообщения: необходимо на время отключить уведомления мессенджеров, пока Apple не выпустит устраняющий уязвимость патч. В то же время, нет гарантированно работающего алгоритма для выводения смартфона или планшета из циклической перезагрузки интерфейса. Впрочем, иногда достаточно прислать на девайс любое другое сообщение.