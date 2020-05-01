МТС продлевает подключение на тариф "Безлимитище+"

МТС продлевает возможность подключиться на тарифный план «Безлимитище+» по 31 мая. Предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет и бонус — бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр ivi.

В предложение включено 400 минут в месяц на звонки во все сети, неограниченный по объему и скорости интернет-трафик.

Кроме того, с «Безлимитище+» до конца лета можно делиться безлимитным интернетом с другими устройствами — в неограниченном объеме. С 1 сентября 2020 года для раздачи будет доступно 100 МБ в сутки, после превышения квоты стоимость составит 50 копеек.

Для новых абонентов ежемесячный платеж на «Безлимитище+» в течение первых 90 дней составляет 17,50 рубля, далее — 24,50 рубля в месяц.