Смарт-приставки Apple TV 4K появились в продаже в МТС

В интернет-магазине МТС появились в продаже смарт-приставки Apple TV 4K. На выбор представлены две версии с разным объемом памяти: 32 и 64 ГБ.

Медиаплеер Apple TV 4K дает возможность смотреть фильмы, телевизионные передачи и сериалы в качестве 4K HDR. Этот видеоформат обеспечивает не только потрясающую детализацию изображения на уровне 4096×3072 пикселей, но и способен передавать большее количество оттенков, делая картинку очень сочной и насыщенной.

К Apple TV 4K возможно подключение аудиосистем с поддержкой технологий Dolby Atmos и Dolby Digital Plus 7.1. Благодаря им получается очень реалистичное звуковое сопровождение, по атмосфере сравнимое с просмотром в кинотеатре. При правильной установке и настройке, оно окружит вас со всех сторон, и все звуки будут слышны именно так, как задумано создателями фильмов.

В комплекте идет пульт дистанционного управления Apple TV Remote, с помощью которого очень удобно находить интересный контент в iTunes, на YouTube, в Apple TV+ и других популярных приложениях. Поиск осуществляется достаточно быстро, а наводить пульт на экран совсем необязательно - достаточно воспользоваться поверхостью Touch. Смарт-приставкой можно управлять в том числе через iPhone и голосового помощника Siri.

Приставка также позволяет подключаться к игровому сервису Apple Arcade, который поразит воображение и поможет весело провести время. Устройство поддерживает большое количество моделей игровых контроллеров. В их число входят: DualShock 4 от PlayStation и беспроводной геймпад от Xbox, которые подключаются по Bluetooth.

Версию медиаплеера Apple TV 4K с 32 ГБ памяти можно приобрести за 709 рублей, с 64 ГБ – за 789 рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 64,45 рубля в первом случае и 71,72 рубля – во втором. Ежемесячный платеж при рассрочке на 2 года года будет 30,82 и 34,30 рубля соответственно.