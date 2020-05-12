Facebook удалила приложение Instagram Lite из каталога Google Play

Facebook удалила «облегчённое» приложение Instagram Lite из каталога Google Play. В отличие от полноценного приложения, упрощённая версия занимала меньше памяти, работала быстрее и экономно относилась к интернет-трафику. При этом она была лишена некоторых функций вроде отправки сообщений.

Компания Facebook только недавно подтвердила удаление и посоветовала пользователям установить полноценную версию. Владельцы слабых смартфонов с ограниченным интернетом могут открыть веб-версию Instagram в браузере.

По словам представителей Facebook, в скором времени они выпустят альтернативу Instagram Lite. В ней будут исправлены ошибки, которые за два года существования были обнаружены в удалённой версии. Дата релиза нового приложения пока неизвестна.

Напомним, что размер приложения Instagram Lite составлял всего лишь 573 кбайт, что в сотни раз меньше размера полноценной версии. Облегчённый вариант позволял просматривать фотографии и истории, но был лишён возможности отвечать на сообщения. В 2017 году функция обмена сообщениями Direct была вынесена в отдельное приложение.