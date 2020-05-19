Всемирный саммит аналитиков Huawei пройдет с 18 по 20 мая в Китае

Компания Huawei сделала прогноз развития мирового рынка ИКТ на 17-м Всемирном саммите аналитиков, который стартовал 18 мая в штаб-квартире компании в Шеньчжене. Специалисты обсудили возможности эффективной совместной работы по построению полностью подключенного интеллектуального мира в ближайшие 20-30 лет.

Участниками саммита стали более 2 тысяч аналитиков, лидеров мнений, представителей СМИ из различных областей, включая телекоммуникации, интернет и финансы. Учитывая сложившуюся в мире ситуацию, формат проведения саммита был изменен – организованы прямые трансляции и видеоконференции для зрителей.

На открытии саммита выступил заместитель председателя совета директоров Huawei Го Пин. Он отметил хорошие финансовые показатели Huawei за предыдущий год и уточнил, что общая выручка компании составила более 122 млрд долларов.

Однако занесение в так называемый «черный список» повлекло за собой незапланированные расходы и недополученную прибыль в связи с увеличением товарных запасов на складах. Го Пин пояснил, что помогло Huawei остаться на плаву:

- В целях реагирования на последствия внесения в «черный список» Министерством торговли США мы в разы увеличили расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Мы последовательно вложили более 15 тыс. человеко-лет для разработки ИКТ, обновили 60 млн строк кодов, разработали более 1,8 тыс. печатных плат.

Во время открытия саммита компания сделала заявление против поправок Министерства торговли США, внесенных в правило Foreign Direct Product Rule и направленных непосредственно против Huawei. Руководство Huawei выразило недоумение недальновидными решениями американской стороны, поскольку в результате их принятия страдают обычные потребители.

— Мы сделаем все возможное, чтобы найти решение. Мы надеемся, что наши клиенты и поставщики будут по-прежнему поддерживать нас и сведут к минимуму влияние этого дискриминирующего правила, — заявили представители компании.

16 мая 2019 года правительство США без объяснения причин внесло Huawei в Entity List («Список запрещенных организаций»). С тех пор, несмотря на недоступность для Huawei ряда ключевых промышленных и технологических компонентов, компания заявляет, что прилежно соблюдала все нормы и правила, установленные правительством США, выполняла свои договорные обязательства перед заказчиками и поставщиками. Компания Huawei выжила и настойчиво идет вперед, несмотря ни на что.

Во время выступления Го Пин неоднократно подчеркивал, что с момента своего основания Huawei стремится распространять цифровые технологии для большего количества людей, домов и организаций с целью развития мирового прогресса.

— За последние 30 с лишним лет Huawei развернула более 1,5 тыс. сетей в более чем 170 странах и регионах, обслуживая около 3 млрд человек по всему миру. Мы также предоставляем интеллектуальные устройства для 600 млн потребителей, — привел данные Го Пин.

Huawei планирует по-прежнему придерживаться принципа глобальности. Последние семь лет объем закупок компании Huawei ежегодно прирастал на 27 процентов. Для руководства Huawei совершенно очевидно, что на пороге создания интеллектуального мира есть много возможностей в сфере ИКТ.

В своем выступлении Го Пин сделал прогноз, что в следующем десятилетии человечество войдет в интеллектуальный мир. ИКТ станет краеугольным камнем для такого мира. Технологии 5G, IoT впишутся в разные направления деятельности и станут новыми символами прогресса, а к 2025 году объем цифровой экономики составит 23 трлн. долларов.

- ИКТ ждет прекрасное будущее. Huawei будет вкладывать свои инвестиции в сетевое взаимодействие, вычислительные технологии, потребительский бизнес, - подытожил Го Пин.

В Республике Беларусь Huawei также активно развивает сферу ИКТ. Например, образовательный проект «Семена будущего» сегодня является крупнейшей программой Huawei по подготовке талантливых специалистов в сфере ИКТ, которая получила широкую поддержку со стороны белорусского правительства.

Благодаря оборудованию от Huawei, Беларусь стала одним из мировых лидеров внедрения 5G. В феврале текущего года Huawei и администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере 5G. Это соглашение стало начальным этапом для развития потенциала, которым обладает технология 5G. Реализация проектов в рамках развития сети 5G будет проводиться в тесном сотрудничестве с национальным телеком-оператором Белтелеком и Министерством связи.

На сегодняшний день Huawei и ее глобальные партнеры во всем мире, включая Беларусь, работают над многочисленными проектами 5G, которые охватывают множество различных сфер, включая новые медиа, парки, здравоохранение и образование. В начале 2020 года компания запустила "Инновационную партнерскую программу 5G". В течение следующих 5 лет в рамках этой программы Huawei планирует инвестировать $20 млн в инновационные приложения 5G, способствуя процветанию экосистемы и ускоряя коммерческий успех сетей пятого поколения.

Компания Huawei поддержала Беларусь и во время пандемии коронавируса: в апреле Министерству здравоохранения Беларуси была передана система дистанционной видеоконференцсвязи. Система помогает в режиме реального времени устанавливать связь между министерством и медицинскими учреждениями, повышая эффективность работы правительства РБ в борьбе с пандемией.

Huawei — ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных решений, цель которого — обогащать жизнь людей через общение. Компания ежегодно инвестирует более 10% своего дохода от продаж в фундаментальные исследования и разработки. За последние десять лет эта сумма превысила 70 млрд долларов.

Компания Huawei также лидирует во всем мире по количеству патентов. По последним данным, их насчитывалось порядка 85 тыс, при этом 30 тыс патентов приходится на Китай. Свыше 90% являются патентами на изобретения.