В МТС стартовала акция «Всё и сразу!»

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовала акция «Всё и сразу!». В рамках предложения можно приобрести смартфон Xiaomi Redmi Note 8 4/64 ГБ за 299 рублей и получить скидку на абонентскую плату при подключении на тарифный план «Безлимитище+».

Купить смартфон Xiaomi Redmi Note 8 4/64 ГБ можно за 299 рублей при оплате единым платежом и заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи на тарифном плане «Безлимитище+» в течение 18 месяцев. Новые клиенты МТС получат скидку на абонентскую плату: в течение 180 дней она составит 12,50 рубля в месяц.

Действующие абоненты, которые являются пользователями тарифа «Безлимитище+», также смогут приобрести Xiaomi Redmi Note 8 4/64 ГБ за 299 рублей, но без скидки на абонентскую плату.

Количество приобретаемых смартфонов по цене со скидкой в рамках акции «Всё и сразу!» ограничено в соответствии с условием: не более 1 единицы на 1 абонентский номер и не более 2 единиц для одного физического или юридического лица.