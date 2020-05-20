AOC представляет пять новых мониторов для геймеров

Компания AOС объявляет о релизе пяти новых мониторов с разрешением Full HD: трёх изогнутых (C27G2ZU, C27G2ZE и C32G2ZE) и двух плоских моделей (24G2ZU, 24G2ZE), которые придутся по душе геймерам. Размеры новых мониторов составляют 23,8” (60,4 см), 27” (68,6 см) и 31,5” (80 см). Новые модели обладают превосходными характеристиками, которые обеспечивают полное погружение в игровой процесс: частота обновления кадров 240 Гц, время отклика 0,5 мс (1 мс для 31,5-дюймовой версии) MPRT. Все модели дополнительно оснащены технологией FreeSync Premium с поддержкой LFC (Low Framerate Compensation), которая обеспечивает плавное изображение в игре без рывков или запинок.

Мониторы разработаны специально для киберспортсменов

Сфера киберспорта и соревновательных игр быстро растёт. По данным аналитической компании Newzoo, глобальные доходы от киберспорта вырастут с 950 миллионов в 2019 году до 1,1 миллиарда долларов в 2020 году. Таким образом рост составит 15,7%. Аудитория киберспортивных соревнований в 2020 году также увеличится до 495 миллионов человек. По мере того, как киберспорт развивается, всё больше людей проявляет к нему интерес и считает соревновательные игры таким же интересным зрелищем, как и обычные спортивные соревнования.



С выходом киберспорта на широкую аудиторию игроки стремятся обновить своё оборудование и вывести его на принципиально новый уровень. Частота обновления 144 Гц стала стандартом для ПК в игровой индустрии ещё несколько лет назад, а теперь распространение получают дисплеи с частотой 240 Гц и выше, которые устанавливают даже в ноутбуки.

Встречайте серию G2 с частотой обновления 240 Гц

Новейшие изогнутые 27-дюймовые и 31,5-дюймовые игровые мониторы AOC C27G2ZU, C27G2ZE и C32G2ZE оснащены VA-панелью с широкими углами обзора 178°/178°, невероятно высокой контрастностью (3000:1) и широким охватом цветовых пространств (120% sRGB, 89% AdobeRGB и 85% NTSC). Модели с диагональю 23,8” — 24G2ZU и 24G2ZE — оборудованы TN-панелью, что обеспечивает высочайшую скорость реакции без каких-либо артефактов изображения. Поддержка AMD FreeSync Premium помогает избежать рывков и запинок благодаря переменной частоте обновления (VRR).

Все новые мониторы можно использовать не только в ситуациях особой сложности, например, в динамичных соревновательных играх, но и в любом игровом жанре. Широкая цветовая гамма и яркие цвета в сочетании с высокой скоростью реакции превращают любую игру — будь то RPG, шутер от первого или третьего лица, или гонки — в захватывающее приключение.

Выбирайте свой вариант

Компания AOC предлагает две версии 23,8 и 27-дюймовых мониторов. Базовые версии, представленные моделями с индексом ZE — 24G2ZE, C27G2ZE и C32G2ZE — более доступны и просты в комплектации. Они предназначены для пользователей, которых в первую очередь интересует сама панель и её технические характеристики. Устройства оснащены подставкой c возможностью наклона для лучшей эргономики. Монитор также можно установить при помощи крепления VESA (например, закрепить на кронштейне AOC AS110D0), что увеличит гибкость его использования. Старшие модели в серии обозначены индексом ZU —24G2ZU и C27G2ZU. При таких же технических характеристиках они оснащены дополнительными бонусами: более удобной регулируемой по высоте подставкой, двумя встроенными 2 Вт динамиками и хабом USB 3.2 на четыре разъёма. Эти мониторы подойдут пользователям, которым нужна оборудованная по максимуму боевая станция.



Все модели могут похвастаться привлекательным и агрессивным дизайном и лишены рамок с трёх сторон, что позволяет создавать системы из нескольких мониторов. Режим Low Blue Light и технология Flicker-Free помогают снизить нагрузку на глаза во время участия в долгих турнирах. Разъёмы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, аудиовход и выход позволяют подключать самые разные источники сигнала.



Модель AOC C27G2ZU поступит в продажу в мае 2020 по ориентировочной цене €339. Модель AOC C27G2ZE поступит в продажу в июне 2020 по ориентировочной цене €319. Модели AOC 24G2ZE, 24G2ZU и C32G2ZE поступят в продажу в июле 2020 по ориентировочной цене €309, €329 и €379 соответственно.