В МТС снизились цены на iPhone 11 и iPhone XR в рассрочку

В сети салонов и интернет-магазине МТС при покупке в рассрочку на 12 и 24 месяца снизились цены на ряд смартфонов Apple 11 серии, а также на iPhone XR с 64 и 128 ГБ памяти.

В линейке iPhone 11 доступнее стали представители всех 3 моделей. Базовый iPhone 11, с 6,1-дюймовым IPS-экраном, основной двойной камерой на 12+12 Мп и 64 ГБ памяти сейчас можно приобрести в рассрочку на год с ежемесячным платежом 243,36 рубля, а на два года – с платежом 128,82 рубля. Платежи по рассрочке на версию со 128 ГБ памяти уменьшились до 266,22 и 139,45 рубля соответственно.

Ежемесячный платеж за iPhone 11 Pro, оснащенный компактным 5,8-дюймовым OLED-экраном, основной тройной камерой и 256 ГБ памяти, в рассрочку на год снизился до 389,43 рубля, а на два года – до 206,13 рубля.

Более подробно об изменении цен на смартфоны Apple смотрите по ссылке.