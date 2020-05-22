Исходный код оригинальной Xbox и код Windows NT 3.5 утекли в Сеть

Исходный код оригинальной консоли Microsoft Xbox и код Windows NT 3.5 утекли в Сеть. Исходный код Xbox включает ядро операционной системы оригинальной консоли, кастомной версии Windows 2000. Как сообщили представители Microsoft изданию The Verge, компании известно об инциденте, и в настоящее время ведется расследование.

Хотя утекшая ОС консоли Xbox включает среды разработки, эмулятор Xbox Development Kit для тестирования и внутренние документы, это мало чем поможет разработчикам самодельных игр под Xbox. Энтузиасты и раньше в частном порядке обменивались исходным кодом и кодом ядра, и эта утечка вряд ли станет для них особенно полезной.

Неофициальные эмуляторы в течение многих лет пытались воспроизвести это ядро, но пока что поддержка есть только у сорока игр, в то время как официальных насчитывается порядка 900. У Microsoft есть собственные эмуляции для игр под Xbox и Xbox 360, однако они доступны только для Xbox One, но не для Windows-ПК.

Как уже упоминалось, помимо исходного кода Xbox в Сеть утекла практически финальная сборка Windows NT 3.5. Код включает все необходимые инструменты для разработки и позволит энтузиастам хорошенько изучить операционную систему. Поддержка Windows NT 3.5 закончилась в декабре 2001 года, и сейчас она используется только на ограниченном количестве устройств, поэтому утечка не будет иметь существенных последствий.