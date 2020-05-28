"Аипсин" - первое белорусское ПО, которое попало в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных в России

В апреле 2020 года первым белорусским программным продуктом, официально зарегистрированным в Едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, стала Информационно-поисковая система «АИПСИН АнтиНаркотики», разработанная при непосредственном участии ЗАО «БелХард Групп».

"Отличительной особенностью АИПСИН является возможность автоматизации сбора и обработки информации для формирования единой базы данных по изъятиям и потреблению наркотических и психотропных веществ. Это, в свою очередь, позволяет устанавливать вероятный источник их происхождения, а также осуществлять анализ ситуации на незаконном рынке наркотиков в реальном времени", - рассказал ведущий специалист ООО «БелХард Девелопмент», заместитель руководителя проекта «АИПСИН» Павловец Юрий Сергеевич.

Данный Реестр был создан в апреле 2019 года решением Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, законодательно обеспечив преференции на российском рынке разработчикам программного обеспечения из стран ЕАЭС.