А1 закрывает приложение «velcom рекомендует» и форум на сайте

Компания А1 сообщила, что с 10 июня 2020 года будет закрыто мобильное приложение «velcom рекомендует», а также форум для клиентов на сайте А1.by (сообщество forum.a1.by).

Пользователи «velcom рекомендует» смогут воспользоваться новым мобильным приложением компании – «Мой А1», которое позволяет просматривать информацию о своем балансе, остатках минут, SMS, MMS, интернет-трафика, а также историю счета за 12 месяцев, подключать и отключать услуги, изменять свой тарифный план и др.

В качестве альтернативы форуму на сайте А1.by (сообществу) пользователям будет предложен новый раздел сайта «Поддержка», где клиенты смогут найти самые популярные вопросы об услугах компании и ответы на них.