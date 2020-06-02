А1 закрывает приложение «velcom рекомендует» и форум на сайте

Компания А1 сообщила, что с 10 июня 2020 года будет закрыто мобильное приложение «velcom рекомендует», а также форум для клиентов на сайте А1.by (сообщество forum.a1.by).
Пользователи «velcom рекомендует» смогут воспользоваться новым мобильным приложением компании – «Мой А1», которое позволяет просматривать информацию о своем балансе, остатках минут, SMS, MMS, интернет-трафика, а также историю счета за 12 месяцев, подключать и отключать услуги, изменять свой тарифный план и др.
В качестве альтернативы форуму на сайте А1.by (сообществу) пользователям будет предложен новый раздел сайта «Поддержка», где клиенты смогут найти самые популярные вопросы об услугах компании и ответы на них.
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Комментарии
Понятно, что свой форум А1 закрывает постольку, поскольку количество вечно открытых вполне правомерных замечаний и претензий на нем превысило всякие пределы приличий. В Минске и стране имеется множество других IT-сервисов и продуктов, которые кишат изъянами, не предусматривающих никаких обратных связей, которые могли бы как-то стимулировать разработчиков и владельцев к исправлению грустных (нередко вызывающих бешенство) ситуаций.
Пожалуй, нигде не было бы более уместно разместить сервис республиканского масштаба для независимой критики продуктов "высоких технологий" (и-касс, и-магазинов, банкингов, провайдеров и тд. и тп.), при участии более-менее компетентных авторов и, да, в т.ч., IT-журналистов, чем на форуме КВ.
Теоретически, КВ благодаря этому мог бы вернуть себе былой авторитет и даже более ...