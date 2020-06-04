Новая версия Tor 9.5 облегчает поиск безопасных анонимных сервисов

В новом выпуске своего браузера Tor 9.5 разработчики представили функции, облегчающие доступ к анонимным сервисам.

Tor оперирует сетевыми уровнями onion-маршрутизаторов, позволяя обеспечивать анонимные исходящие соединения и анонимные скрытые сервисы. Скрытые сервисы доступны через специальные псевдодомены верхнего уровня .onion. Сеть Tor распознает эти домены и направляет информацию анонимно к скрытым сервисам, которые затем обрабатывают ее посредством стандартного программного обеспечения, настроенного на прослушивание только непубличных интерфейсов.

В новой версии браузера Tor теперь реализована специальная функция для пользователей персональных компьютеров, позволяющая автоматически выбирать onion-вариант online-сервиса, если соответствующий вендор сделал его доступным. Если функция «Onion Location» включена, пользователи получат уведомление, предлагающее выбрать onion-версию сервиса.

Названия onion-сервисов также могут быть пересмотрены в будущем. Адреса доменов, которые часто составляются из случайных букв и цифр в целях криптографической защиты, могут быть чрезвычайно сложными для запоминания. Для решения данной проблемы разработчики Tor заключили партнерские отношения с некоммерческой организацией «Фонд свободы прессы» (Freedom of the Press Foundation, FPF) и «Фондом электронных рубежей» (Electronic Frontier Foundation) с целью начать разработку простых для запоминания названий onion-доменов.

Наряду с этими функциями, последняя версия браузера включает улучшенные оповещения о безопасных/небезопасных web-адресах. Браузер теперь будет использовать современные индикаторы, оповещающие пользователей о потенциальной опасности.