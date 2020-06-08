Red Hat представила Java-фреймворк Quarkus для для разработки облачных приложений

Реализованная Red Hat, поддержка Quarkus в качестве среды выполнения, позволяет эффективно использовать Java для решения актуальных задач – при разработке облачно-ориентированных приложений, а также реализации новых моделей программных систем, таких как микросервисы, контейнеры и serverless-вычисления. Такие системы помогают организациям значительно увеличить потенциал продуктивности, эффективности, адаптивности и масштабирования, а Java-разработчикам предоставляют возможность продолжать работу с хорошо знакомым и любимым языком программирования. Пользователи Quarkus получают полностью поддерживаемую Red Hat технологию с активным сообществом разработки, регулярными обновлениями и быстрым релизным циклом продукта.

В состав Quarkus входит обширная библиотека расширений, экосистема которой включает более 200 стандартов, библиотек, сервисов и технологий. В частности, в библиотеке есть ряд облачно-ориентированных фреймворков и инструментов, таких как RESTEasy, Hibernate, Eclipse MicroProfile и другие, а также расширения для некоторых облачных сервисов Red Hat, таких как Red Hat AMQ Streams, Red Hat AMQ Broker, Red Hat Fuse, и средств бизнес-автоматизации.

Поддержка Quarkus в составе Red Hat Runtime уже доступна.

 

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Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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