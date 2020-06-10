Viber запустил групповые видеозвонки для 20 человек

В мае компания Viber объявила о скором запуске групповых видеозвонков неограниченной продолжительности с участием до 20 человек (на первом этапе запуска функции). С 8 июня функция стала доступна для белорусской аудитории.

Беларусь стала одной из первых стран, где была запущена новая функция. Пользователи получили еще больше возможностей для простого и удобного общения внутри приложения, благодаря опции трансляции экрана и видеоконференции на разных платформах - смартфоне или компьютере. При групповых видеозвонках трансляция спикера отображается у всех участников беседы. Кроме того, при необходимости каждый участник конференции может закрепить видео того или иного человека на своем экране смартфона, а также отключить у себя звук и/или видео.

Функция групповых видеозвонков дополняет другие возможности приложения для общения на расстоянии, такие как групповые чаты для 250 человек и аудиозвонки на 20 человек.