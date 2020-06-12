Sony представила PlayStation 5

Корпорация Sony провела трансляцию, посвященную PlayStation 5. Предполагалось, что вся презентация будет отведена играм, которые станут доступны на консоли нового поколения. Однако под конец мероприятия компания показала дизайн приставки. Также стало известно, что вместе со стандартной версией PS5 в продажу поступит версия без дисковода. При этом никаких подробностей о дате начала продаж и ценах не сообщается.

Большая часть презентации была посвящена играм, которые будут доступны на PS5 и поступят в продажу в дату релиза игровой приставки. Неожиданностью для геймеров стал анонс игры «Spider-Man: Miles Morales». Эта игра является продолжением сюжета первой части «Spider-Man», разработанной компанией Insomniac Games, под издательством Sony Interactive Entertainment. Главным персонажем новой игры станет Майлз Моралес, преемник Питера Паркера (Человек-паук).



Также Sony презентовала еще несколько игр, которые выйдут только на PlayStation 5:

Gran Turismo 7 (автосимулятор);

Horizon: The Forbidden West (экшен-РПГ);

GhostWire: Tokyo (экшен от первого лица);

Demon's Souls (ролевая игра в жанре темного фэнтези);

Ratchet & Clank Rift Apart (игра для детей);

Returnal (футуристический триллер).

Помимо самой консоли, которая поступит в продажу в двух версиях — с дисководом и без (Digital Edition — покупка игр через PlayStation Store), компания представила новые геймпады, отдельную станцию для их зарядки (одновременно можно будет заряжать два геймпада), наушники, пульт дистанционного управления PS5 и веб-камеру для синхронизации игровой приставки с девайсами. Все эти устройства сперва будут продаваться отдельно от консоли. Поступят ли в продажу PS5 с полным набором аксессуаров в дальнейшем, в Sony пока не сообщили.



Технические характеристики консоли выглядят следующим образом: