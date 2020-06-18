Сформирован оргкомитет конференции AI-MEN 2020

25 июля в онлайн-формате пройдет третья ежегодная конференция AI-MEN 2020. Это международная конференция по использованию технологий искусственного интеллекта, Data Science, Machine Learning, Big Data. Поучаствовать в конференции можно бесплатно, но только по предварительной регистрации.

Пока представляем членов оргкомитета конференции:

  • Мамоненко Игорь, генеральный директор ГК "БелХард";
  • Голенков Владимир, доктор технических наук, профессор кафедры интеллектуальных информационных технологий БГУИР;
  • Птицын Николай, управляющий партнер Synesis;
  • Никуленко Виталий, исполнительный директор, БДО ЮЛ, SoftClub;
  • Кайгородов Дмитрий, руководитель, Zborka Labs;
  • Луговский Виктор, старший научный сотрудник Минского государственного медицинского университета - ст. н.с. МГМУ;
  • Головко Владимир, заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий, доктор технических наук, профессор, Брестский государственный технический университет;
  • Бенько Виктор, CEO at Granium, преподаватель в магистратуре БГУ на кафедре "Цифровая экономика", дисциплины: "Искусственный интеллект в обработке больших данных" и "Блокчейн".

 

Темы конференции: 

Общие темы:

  • Теория;
  • Практика;
  • Стартапы;
  • Комьюнити;
  • Гранты;
  • Образование.

 

Углубленные темы:

1) Data Science and Machine learning:

  • Machine Vision;
  • Machine hearing;
  • Machine Touch;
  • Natural Language Processing;
  • Data preprocessing.

2) ИИ-стартапы.

3) Инфраструктура развития ИИ в Беларуси.

4) Специфика применения ИИ в различных сферах:

  • Медицина;
  • Сельское хозяйство;
  • Финансы;
  • Коммерция;
  • Энергетика;
  • Транспорт;
  • Госуправление ;
  • Образование;
  • Маркетинг;
  • Наука;
  • Юриспруденция;
  • Игры.

Организатором конференции выступает старейший ИТ-портал Беларуси KV.by.

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