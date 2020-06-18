Сформирован оргкомитет конференции AI-MEN 2020

25 июля в онлайн-формате пройдет третья ежегодная конференция AI-MEN 2020. Это международная конференция по использованию технологий искусственного интеллекта, Data Science, Machine Learning, Big Data. Поучаствовать в конференции можно бесплатно, но только по предварительной регистрации.

Пока представляем членов оргкомитета конференции:

Мамоненко Игорь, генеральный директор ГК "БелХард";

генеральный директор ГК "БелХард"; Голенков Владимир , доктор технических наук, профессор кафедры интеллектуальных информационных технологий БГУИР;

, доктор технических наук, профессор кафедры интеллектуальных информационных технологий БГУИР; Птицын Николай , управляющий партнер Synesis;

, управляющий партнер Synesis; Никуленко Виталий, исполнительный директор, БДО ЮЛ, SoftClub;

исполнительный директор, БДО ЮЛ, SoftClub; Кайгородов Дмитрий, руководитель, Zborka Labs;

руководитель, Zborka Labs; Луговский Виктор, старший научный сотрудник Минского государственного медицинского университета - ст. н.с. МГМУ;

старший научный сотрудник Минского государственного медицинского университета - ст. н.с. МГМУ; Головко Владимир, заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий, доктор технических наук, профессор, Брестский государственный технический университет;

заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий, доктор технических наук, профессор, Брестский государственный технический университет; Бенько Виктор, CEO at Granium, преподаватель в магистратуре БГУ на кафедре "Цифровая экономика", дисциплины: "Искусственный интеллект в обработке больших данных" и "Блокчейн".

Темы конференции:

Общие темы:

Теория;

Практика;

Стартапы;

Комьюнити;

Гранты;

Образование.

Углубленные темы:

1) Data Science and Machine learning:

Machine Vision;

Machine hearing;

Machine Touch;

Natural Language Processing;

Data preprocessing.

2) ИИ-стартапы.

3) Инфраструктура развития ИИ в Беларуси.

4) Специфика применения ИИ в различных сферах:

Медицина;

Сельское хозяйство;

Финансы;

Коммерция;

Энергетика;

Транспорт;

Госуправление ;

Образование;

Маркетинг;

Наука;

Юриспруденция;

Игры.

Организатором конференции выступает старейший ИТ-портал Беларуси KV.by.

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