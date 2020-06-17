Adobe Flash Player окончательно прекратит работу 31 декабря 2020 года

Формально Adobe Flash закрыли еще в 2017 году, но до сих пор в интернете некоторые сайты используют эту платформу для отображения роликов или других интерактивных баннеров. Они будут работать до 31 декабря 2020 года, после этого весь подобный контент заблокируют.

Adobe Flash использовали для отображения контента в интернете — плееров для видео, игр, презентаций на сайтах. Со временем этот формат оказался слишком «тяжелым» и небезопасным, поэтому веб-разработчики перешли на более простой и функциональный HTML5.

Компания до сих пор выпускает патчи безопасности для Adobe Flash, потому что эту платформу регулярно используют для взлома компьютеров через «дыры» в приложении. По данным за 2018 год, Flash используют меньше 5% сайтов в интернете, и с каждым годом их доля постепенно снижается. Но многие старые сайты до сих пор используют этот стандарт — чтобы продолжать работать в 2021 году, им все-таки придется отказаться от устаревшей платформы.

Одним из инициаторов отказа от Adobe Flash была компания Apple — iPhone и iPad официально не поддерживали этот стандарт из-за его тяжеловестности. И это был один из плюсов устройств на Android, которые без проблем открывали плееры и другие приложения на Flash.