Цифровую платформу для реализации концепции "умный город" в Орше разработают к осени

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси (ОИПИ НАН) планирует к осени 2020 года разработать цифровую платформу для реализации концепции "умный город" в Орше. Об этом сообщил заместитель генерального директора по научной и инновационной работе института кандидат технических наук Сергей Кругликов на форуме Minsk Smart City Forum, который проходит сегодня онлайн, пишет БЕЛТА.

Научное учреждение создает концепцию цифровой трансформации региона и дорожную карту ее реализации по программе развития Оршанского района до 2023 года, утвержденной указом №506. Одним из значимых мероприятий дорожной карты институт определил создание в Орше ситуационного центра внедрения цифровых технологий, или центра компетенций. Он позволит руководству региона и службам районной администрации владеть информацией о цифровых преобразованиях на конкретных объектах и в определенных сферах деятельности.

Для функционирования центра предстоит создать информационную систему регионального управления на базе единого информационного пространства. "Сейчас мы изыскали дополнительное финансирование и в рамках госпрограммы научных исследований разрабатываем облегченную цифровую платформу, которая даст возможность в ситуационном центре аккумулировать реальную информацию из всех сфер жизнедеятельности региона, где используются информационные технологии", - пояснил Сергей Кругликов. Первые результаты этой работы специалисты рассчитывают получить в сентябре и презентовать на XXVII Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО", если ничто не помешает провести его в ноябре 2020-го, добавил ученый.

Кроме того, при подготовке цифрового преобразования Оршанского района специалисты ОИПИ НАН изучили потребности населения в информационно-коммуникационных технологиях, оценили текущий уровень внедрения решений умного города, определили основные направления развития IT по сферам деятельности.

"Умный город - это территория инновационного развития, где используются цифровые технологии прежде всего для повышения уровня жизни населения. Так что больше всего в реализации концепции должны быть заинтересованы местные жители, которые совместно с руководством региона готовы воплощать соответствующие проекты", - уверен Сергей Кругликов. Поэтому важным аспектом создания умного города является повышение цифровой грамотности населения, а также умное управление на местах. Государство может оказать помощь лишь на начальном этапе, стимулируя запуск трансформации, добавил он.