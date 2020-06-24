В сети опубликованы данные миллионов пользователей Telegram

В интернет обнаружена база данных миллионов пользователей популярного мессенджера Telegram. База данных, размер которой достигает около 900 Мбайт, состоит из уникальных пользовательских идентификаторов и соответствующих им телефонных номеров.

Сообщение дополнено изображениями, которые говорят о том, что в базе данных может содержаться информация, затрагивающая 40 млн пользователей Telegram. В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы данных, добавив, что сбор такой информации осуществляется злоумышленниками с помощью встроенной функции импорта контактов при регистрации.

В пресс-службе отметили, что большая часть данных из упомянутой базы данных уже потеряла свою актуальность. В сообщении сказано, что 84 % данных собраны до середины 2019 года. Около 70 % аккаунтов базы относятся к пользователям из Ирана, а 30 % — из России.