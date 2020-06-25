Акция в МТС: скидка на смартфон Samsung Galaxy A51 до 30 июня

С 24 по 29 июня смартфон Samsung Galaxy A51 с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ памяти доступен в МТС по сниженным ценам. Скидка распространяется как на покупку единым платежом, так и в рассрочку.

Аппарат оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1080x2400 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Его мощная квадрокамера на 48+12+5+5 Мп и селфи-камера на 32 Мп работают при поддержке искусственного интеллекта, который способен автоматически улучшать снимки. Поддержка модуля NFC дает возможность совершать бесконтактные платежи. Батарея емкостью 4000 мАч гарантирует длительное время автономной работы.

До 30 июня стоимость версии Samsung Galaxy A51 с 4/64 ГБ памяти снижена до 699 рублей, а версии с 6/128 ГБ – до 799 рублей.

Их также можно приобрести в рассрочку на год с ежемесячным платежом 63,54 и 72,63 рубля соответственно. И с платежами по 30,39 или 34,73 рубля – при рассрочке на два года.