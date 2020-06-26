МТС дарит скидки в честь 18-летия компании

МТС исполняется 18 лет. Ко дню рождения компания решила порадовать бонусами и предоставить скидку 6, 12 и 18% на различные гаджеты.

В акции участвуют определенные модели смартфонов, планшетов и носимых устройств от Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi и Apple. Скидка на оборудование предоставляется по промокоду «Спасибо», ее размер определяется периодом обслуживания номера в МТС:

до 6 лет — скидка 6%;

от 6 до 12 лет — скидка 12%;

от 12 лет и более — скидка 18%.

Получить персональную скидку на оборудование в рамках акции «Спасибо, что вы с нами» можно с 26 июня по 31 июля.

Подробнее о моделях, участвующих в акции, и об условиях приобретения в рамках акции смартфонов и планшетов можно ознакомиться здесь, носимых устройств — здесь.